Новый взгляд на отношения: Зумеры ищут больше, чем просто случайный секс

«Жизненная философия молодых людей включает в себя идею о том, что развод возможен. И поскольку мы не считаем брак чем-то постоянным, мы более открыты к тому, чтобы попробовать», — объяснил изданию эксперт, представитель поколения Z Чарли Сойер.