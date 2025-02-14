Новый взгляд на отношения: Зумеры ищут больше, чем просто случайный секс

«Жизненная философия молодых людей включает в себя идею о том, что развод возможен. И поскольку мы не считаем брак чем-то постоянным, мы более открыты к тому, чтобы попробовать», — объяснил изданию эксперт, представитель поколения Z Чарли Сойер.
А ранее стало известно, что россиянки массово отказываются от секса в День святого Валентина из страха родить ребёнка под знаком зодиака Скорпион. Таких людей считают конфликтными, скрытными и сконцентрированными на негативе. Однако эксперты уверяют, что это миф.