Туманы и 25-градусные морозы: погода в Казахстане на 14 февраля

Без осадков. Ночью и утром на севере, в горных районах области туман. Ветер восточный 9−14, в районе Алакольких озер 17−22 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 8, в горных районах области 21 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на юге области 5 тепла, на востоке, в горных районах области 8 мороза. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17 мороза, днем 1 мороза-1 тепла.