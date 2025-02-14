Туманы и 25-градусные морозы: погода в Казахстане на 14 февраля

Погода в Астане
В столице будет переменная облачность, ночью небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 5−7 мороза.
Погода в Алматы
В мегаполисе ожидается переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 1−3 тепла.
Погода в Шымкенте
В городе будет переменная облачность, без осадков, ночью туман. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 6−8 тепла.
Погода в Акмолинской области
Ночью на севере, юге, востоке области небольшой снег, низовая метель, днем на западе, севере, юге области небольшой снег, низовая метель. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14, ночью на востоке области 15−20, временами порывы 23 метров в секунду, днем на западе области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−16, на северо-западе области 19, днем 5−10 мороза. В Кокшетау переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 7−9 мороза.
Погода в Алматинской области
Без осадков. На юге, в горных районах области временами туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, в горных районах области 13−18 мороза, днем 2 мороза −3 тепла, на севере, в горных районах области 8 мороза. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9 мороза, днем 0−2 мороза.
Погода в области Жетысу
Без осадков. Ночью и утром на севере, в горных районах области туман. Ветер восточный 9−14, в районе Алакольких озер 17−22 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 8, в горных районах области 21 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на юге области 5 тепла, на востоке, в горных районах области 8 мороза. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17 мороза, днем 1 мороза-1 тепла.
Погода в Туркестанской области
В горах небольшой снег. На западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−6, на севере области 10 мороза, днем 4−9 тепла, на севере области 0 градусов. В Туркестане переменная облачность, без осадков, ночью туман. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 5−7 тепла.
Погода в Западно-Казахстанской области
Без осадков. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 7, днем 2−7 мороза. В Уральске переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 3−5 мороза.
Погода в Атырауской области
Без осадков. На западе, севере, юге области туман. Ветер южный, юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−9 мороза, днем 4 мороза-1 тепла. В Атырау переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южный, юго-западный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 1 мороза-1 тепла.
Погода в Мангистауской области
Без осадков. Ночью и утром на севере, в центре области туман. Ветер восточный, юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, на северо-востоке области 8 мороза, днем 1−6 тепла, на северо-востоке области 2 мороза. В Актау переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 3−5 тепла.
Погода в Актюбинской области
Без осадков. На севере, юге, в центре области туман. Ветер юго-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 9, днем 3−8 мороза. В Актобе переменная облачность, без осадков, ночью туман. Ветер юго-западный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 4−6 мороза.
Погода в Костанайской области
Без осадков. На западе, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, на юге области 10, днем 7−12, на юге области 4 мороза. В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 8−10 мороза.
Погода в Северо-Казахстанской области
Без осадков. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14, на юге, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 20, днем 6−11 мороза. В Петропавловске: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 8−10 мороза.
Погода в Павлодарской области
Ночью на западе, юге, востоке области небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9−14, ночью на западе, юге, востоке порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 7, днем 3−8 мороза. В Павлодаре переменная облачность, ночью небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9−14, ночью порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 5−7 мороза.
Погода в Карагандинской области
Ночью на севере, востоке области снег, на западе области небольшой снег, низовая метель, днем на севере, востоке области небольшой снег, низовая метель, гололед. На западе, севере области временами туман. Ветер юго-западный 9−14, ночью на западе, севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, на востоке области 17, днем 2−7, на востоке области 10 мороза. В Караганде переменная облачность, ночью снег, низовая метель, днем небольшой снег, гололед. Ветер юго-западный 9−14, ночью порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7, днем 2−4 мороза.
Погода в области Улытау
Ночью на востоке области снег, в центре области небольшой снег, низовая метель. На севере, востоке, в центре области временами туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10, на востоке области 13 мороза, днем 4 мороза-1 тепла. В Жезказгане переменная облачность, ночью небольшой снег, поземок. Временами туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7, днем 1−3 мороза.
Погода в Восточно-Казахстанской области
На севере, востоке области снег, метель. Ветер южный 9−14, ночью на севере области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, на северо-западе области 5−10 мороза, на востоке области 25 мороза, днем 3−8, на востоке области 11−16 мороза. В Усть-Каменогорске облачно, снег, метель. Ветер южный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9, днем 3−5 мороза.
Погода в области Абай
На севере, в центре области снег, метель. Ветер юго-западный 9−14, ночью на севере, в центре области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, на востоке, юге области 17−22 мороза, днем 2−7, на востоке области 10 мороза. В Семее облачно, ночью снег, метель. Ветер юго-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9, днем 3−5 мороза.
Погода в Кызылординской области
На юге, севере, в центре области осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, на севере области 8 мороза, днем 2−7 тепла, на севере области 1 мороза. В Кызылорде переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3 мороза, днем 4−6 тепла.
Погода в Жамбылской области
Днем в горных районах области снег, гололед, низовая метель. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, ночью в горных районах области, днем на северо-востоке, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, в горных районах области 13 мороза, днем 3−8 тепла, на севере, в горных районах области 3 мороза. В Таразе переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6 мороза, днем 6−8 тепла.