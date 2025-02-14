Шольц: действия Трампа по Украине ставят под угрозу безопасность ФРГ

«Сегодня мы должны осознать реальность того, что действия и заявления правительства США означают для Украины, Европы и всего мира. Бездействие означало бы поставить под угрозу безопасность нашей страны и нашего континента. Я не позволю этому случиться», — написал он в соцсети X*.