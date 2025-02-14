Хабаровский «Амур» разгромно проиграл «Авангарду» 1:7 в домашнем матче

Хоккейный клуб «Амур» потерпел разгромное поражение от омского «Авангарда» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся 13 февраля на СЗК «Платинум Арена», завершилась со счётом 1:7 в пользу гостей. Первый период начался с давления «Авангарда», который открыл счёт на 16-й минуте благодаря голу Фьоре. Во втором отрезке «Амур» сумел сократить разрыв после точного броска Барулина, однако затем пропустил ещё дважды и на перерыв ушёл, отстав на две шайбы. В третьем периоде ситуация для хабаровчан стала критической: «Авангард» забил четыре безответных гола, доведя счёт до разгромного 1:7.
Как отметил главный тренер ХК «Амур» Виктор Костючёнок, команда начала матч неплохо, но после первого пропущенного гола допустила слишком много ошибок, особенно в обороне.
«Это закон хоккея — нельзя пропускать в начале периода, в конце и серийные голы. Мы сегодня сделали это все. Будем разбираться, что произошло», — отметил наставник команды.