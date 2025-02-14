Мэрия Красноярска ищет проектировщиков для островов Татышев и Бобровый

Красноярская мэрия ищет подрядчиков для разработки проектно-сметной документации по благоустройству островов. Один из них — Татышев, на нем сразу несколько локаций. Так, в его восточной части должна появиться площадка для проведения ярмарок и сцены для различных выступлений. Нужно обустроить входные группы возле Вантового и Октябрьского мостов, модернизировать спортивные площадки в западной части острова, создать дополнительные парковки для автомобилей.