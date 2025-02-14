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Мэрия Красноярска ищет проектировщиков для островов Татышев и Бобровый

В Красноярске продолжается благоустройство островов.

Источник: Комсомольская правда

Красноярская мэрия ищет подрядчиков для разработки проектно-сметной документации по благоустройству островов. Один из них — Татышев, на нем сразу несколько локаций. Так, в его восточной части должна появиться площадка для проведения ярмарок и сцены для различных выступлений. Нужно обустроить входные группы возле Вантового и Октябрьского мостов, модернизировать спортивные площадки в западной части острова, создать дополнительные парковки для автомобилей.

В концепции развития Татышева есть и новые объекты. Например, пляж напротив острова Сапожки со всей необходимой инфраструктурой, пешеходный мост со стороны улицы Якутской (Советский район) вместе с входной группой.

Кроме того, в планах благоустроить остров Бобровый, он находится напротив фан-парка «Бобровый лог».

Благоустройство островов как зон отдыха горожан — это часть планов по подготовке к празднованию 400-летия.

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