Премьера роуд-муви фильма «Пути твои» прошла в Национальном центре «Россия»

«Этот проект объединяет людей, разных не только культур, но и других религий. Когда человек возвращается из зоны специальной военной операции, пережив очень сильные эмоциональные потрясения, многие как раз именно в религии обращаются к духовным исканиям», — заявила по итогам кинопоказа статс-секретарь и замминистра обороны РФ Анна Цивилёва.