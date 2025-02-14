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Премьера роуд-муви фильма «Пути твои» прошла в Национальном центре «Россия»

В Национальном центре «Россия» 13 февраля состоялся предпремьерный показ фильма «Пути твои». Первыми оценить документальный проект удалось ветеранам спецоперации и представителям духовенства.

Источник: Life.ru

Картина посвящена путешествию трёх героев из Уфы в Донецк, чтобы передать военнослужащим гуманитарную помощь. Рассказчиком выступил актёр Илья Глинников, а компанию ему составили протоиерей Виктор Иванов и имам Хамза Хафизов. По дороге они посещают разные города, общаются с представителями религиозных общин и находят новые точки соприкосновения.

«Этот проект объединяет людей, разных не только культур, но и других религий. Когда человек возвращается из зоны специальной военной операции, пережив очень сильные эмоциональные потрясения, многие как раз именно в религии обращаются к духовным исканиям», — заявила по итогам кинопоказа статс-секретарь и замминистра обороны РФ Анна Цивилёва.

Героем ещё одного российского фильма о спецоперации может стать ветеран СВО из Дагестана Закарья Алиев. Военнослужащий три недели в одиночку оборонял опорный пункт от сил ВСУ без еды и воды.