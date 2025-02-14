Авиабилеты из Хабаровска в Цзямусы теперь можно купить онлайн

В Хабаровском крае появилась возможность приобрести билеты в китайский город Цзямусы самостоятельно, а не через турфирмы, как это было до недавнего времени. Это можно сделать через сайт «БилетДВ» или воспользоваться сервисом «Авиасейлс». Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», рейсы из региональной столицы в ближайший крупный город КНР возобновились в конце октября прошлого года.
Прямые рейсы из международного аэропорта Хабаровска осуществляются китайской авиакомпанией China Express Airlines на современном самолёте Airbus A320. В салоне самолёта предусмотрено 180 мест: 168 — в экономическом классе и 12 — в бизнес-классе, рассказали в пресс-службе хабаровского аэропорта. Полёты выполняются три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Хабаровска в 14:40, а время в пути до аэропорта назначения составляет примерно час.
Напомним, рейсы из Хабаровска в Цзямусы уже выполнялись авиакомпанией «Аврора» и пользовались достаточной популярностью. Через аэропорт этого китайского города жителям нашего региона было удобно добираться до других крупных городов КНР, курортов юга Китая. Рейсы выполнялись до начала 2020 года, когда все туристические контакты с КНР были свёрнуты из-за пандемии коронавируса.
Цзямусы — довольно крупный город для северо-востока провинции Хэйлунцзян. Его население превышает миллион человек. Помимо транзита, там есть много возможностей для отдыха и интересного времяпрепровождения для туристов.