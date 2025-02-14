Авиабилеты из Хабаровска в Цзямусы теперь можно купить онлайн

В Хабаровском крае появилась возможность приобрести билеты в китайский город Цзямусы самостоятельно, а не через турфирмы, как это было до недавнего времени. Это можно сделать через сайт «БилетДВ» или воспользоваться сервисом «Авиасейлс». Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», рейсы из региональной столицы в ближайший крупный город КНР возобновились в конце октября прошлого года.