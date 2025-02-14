Пользователи Telegram потратили на обновленную подборку подарков $400 тыс

Пользователи мессенджера Telegram за рекордно короткое время — всего шесть минут — потратили 400 тысяч долларов на новую коллекцию подарков, приуроченную ко Дню святого Валентина. Об этом сообщил сооснователь платформы Павел Дуров в своем блоге.
«Вся подборка была распродана за шесть минут. Люди заплатили более $200 долларов за каждое из 2 тыс. сердец. $400 тыс. за шесть минут», — отметил он.
Ранее Дуров также упоминал о запуске девяти подарков ограниченной серии, среди которых четыре можно было «преобразовать в уникальные коллекционные предметы». Эта инициатива привлекла внимание пользователей и продемонстрировала высокий интерес к эксклюзивным предложениям в мессенджере.
Ранее исполнительный директор национальной ассоциации цветоводов Виктория Крылова рассказала, что к 14 февраля букеты могут подорожать на 20%. При этом торговые заведения на волне повышенного спроса могут поднять розничные цены еще выше.