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Пользователи Telegram потратили на обновленную подборку подарков $400 тыс

Вся подборка была распродана за шесть минут.

Источник: Аргументы и факты

Пользователи мессенджера Telegram за рекордно короткое время — всего шесть минут — потратили 400 тысяч долларов на новую коллекцию подарков, приуроченную ко Дню святого Валентина. Об этом сообщил сооснователь платформы Павел Дуров в своем блоге.

«Вся подборка была распродана за шесть минут. Люди заплатили более $200 долларов за каждое из 2 тыс. сердец. $400 тыс. за шесть минут», — отметил он.

Ранее Дуров также упоминал о запуске девяти подарков ограниченной серии, среди которых четыре можно было «преобразовать в уникальные коллекционные предметы». Эта инициатива привлекла внимание пользователей и продемонстрировала высокий интерес к эксклюзивным предложениям в мессенджере.

Ранее исполнительный директор национальной ассоциации цветоводов Виктория Крылова рассказала, что к 14 февраля букеты могут подорожать на 20%. При этом торговые заведения на волне повышенного спроса могут поднять розничные цены еще выше.