Челябинской области спрогнозировали начало природных пожаров

Заявление по этому поводу сделал заместитель руководителя ведомства Алексей Венглинский. По его словам, Челябинская область зайдет в зону повышенной пожарной опасности в мае. Вместе с ней риски «загореться» будут у Курганской и Тюменской областей.
Также для юга Урала, по словам Венглинского, которые цитирует ТАСС, есть риск вновь столкнуться с природными пожарами ближе к осени этого года. Он считает, что риски у Челябинской области связаны из-за обилия влаги в прошлом году. Это привело к буйному росту трав, которые к этому сезону в качестве сухостоя станут тем, что будет вспыхивать от любой искры.
Отметим, что свое заявление Алексей Венглинский сделал в Челябинске, где проводилось совещание Федерального агентства лесного хозяйства в Уральском федеральном округе.