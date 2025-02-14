Челябинской области спрогнозировали начало природных пожаров

Также для юга Урала, по словам Венглинского, которые цитирует ТАСС, есть риск вновь столкнуться с природными пожарами ближе к осени этого года. Он считает, что риски у Челябинской области связаны из-за обилия влаги в прошлом году. Это привело к буйному росту трав, которые к этому сезону в качестве сухостоя станут тем, что будет вспыхивать от любой искры.