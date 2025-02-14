В Омске за январь поймали и оштрафовали 150 безбилетников

«Заходим в автобус — сразу снимаем данные с валидатора или терминала, затем начинаем проверку билетов — как в бумажном виде, так и в электронном. Билеты в электронном виде проверяются с помощью карт. У льготных категорий, помимо билетов, проверяется наличие подтверждающих документов, например, пенсионных и студенческих удостоверений, которые всегда должны быть при себе», — рассказала об алгоритме своей работы контролер Лариса Пономарева.