В Омске за январь поймали и оштрафовали 150 безбилетников

В Омске за январь 2025 года выявили 150 «зайцев». Контрольно-ревизионную работу с пассажирами проводили специалисты ПП № 8. Сотрудники проверили 1,5 тысячи автобусов.
В январе было составлено 150 актов на омичей, которые не предъявили оплату за проезд в общественном транспорте Омска. Сама процедура работы ревизионной группы занимает всего две-три минуты.
«Заходим в автобус — сразу снимаем данные с валидатора или терминала, затем начинаем проверку билетов — как в бумажном виде, так и в электронном. Билеты в электронном виде проверяются с помощью карт. У льготных категорий, помимо билетов, проверяется наличие подтверждающих документов, например, пенсионных и студенческих удостоверений, которые всегда должны быть при себе», — рассказала об алгоритме своей работы контролер Лариса Пономарева.
При этом штрафы варьируется: от 300 до 1000 рублей за первое нарушение, от 1 500 до 2 000 рублей за повторное. Проверить прошла ли оплата могут также кондукторы.
За 2024 год контролерами были выявлены 1800 безбилетных пассажиров. Для составления протокола «зайцев» высаживают из транспорта, поэтому, чтобы избежать неприятных ситуаций лучше оплачивать проезд.