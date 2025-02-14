Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рогов: преступления ВСУ против жителей Курской области являются геноцидом

Речь идёт об аналогии с преступлениями войск Германии во время Великой отечественной.

Источник: Аргументы и факты

Преступления солдат Вооружённых сил Украины против населения Курской области следует признавать геноцидом, заявил Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что речь идёт об аналогии с преступлениями войск Германии во время Великой Отечественной войны.

Рогов напомнил о действиях ВСУ в Русском Поречном, а также о зверствах украинских военнослужащих в Коренево и населённом пункте Николаево-Дарьино, где боевики расстреляли мирных жителей.

«Эти преступления должны быть признаны геноцидом, что уже сделано во многих российских регионах в отношении преступлений немецких войск в годы Великой Отечественной войны», — сказал Рогов ходе беседы с журналистами.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета также добавил, что действия украинских войск в Курской области «соответствуют антирусской политике украинского режима с 2014 года».

Напомним, солдаты ВСУ убили в Русском Поречном свыше 20 мирных жителей.

Дипломат Родион Мирошник заявил, что Вооружённые силы Украины наносят удары по населённым пунктам около села Русское Поречное в Курской области, пытаясь скрыть свои военные преступления.