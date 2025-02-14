В Омской области распределили 150 млн рублей для специалистов АПК

Нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» появился в 2025 году. В него вошли пять федеральных проектов: по селекции и генетике, биотехнологиям, ветпрепаратам, технике и оборудованию и поддержке молодых специалистов. В рамках новой госпрограммы также предполагается открытие специальных агротехнологических классов в образовательных учреждениях.