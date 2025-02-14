Что можно и что нельзя делать в месяц Рамазан

Основные правила поста в месяц Рамазан
В течение месяца Рамазан мусульмане воздерживаются от приема пищи, питья, курения и интимных отношений с рассвета до заката. Этот пост является обязательным для всех здоровых взрослых мусульман и помогает развить сдержанность и сочувствие к нуждающимся.
Молитвы и духовная практика в месяц Рамазан
Во время Рамазана увеличивается внимание к молитвам и чтению Корана. Помимо пяти обязательных молитв в день, мусульмане совершают дополнительные ночные молитвы — Таравих.
Благотворительность и добрые дела в месяц Рамазан
Этот месяц также считается временем милосердия. Верующим рекомендуется помогать нуждающимся, делать пожертвования и активно участвовать в благотворительных инициативах.
Этикет и поведение в месяц Рамазан
Во время Рамазана следует соблюдать уважительное поведение, избегать конфликтов и проявлять терпимость к окружающим. Добрые манеры и сдержанность особенно важны в этот период.
Запрещенные действия в месяц Рамазан
- Употребление пищи, напитков, курение и интимные отношения в светлое время суток.
- Проявление агрессии, злости или ненависти.
- Использование грубых или нецензурных выражений.
- Проведение времени за пустыми или недостойными занятиями.
Когда начнется и закончится священный месяц Рамазан в 2025 году
- Месяц Рамазан начнется 1 марта и продлится до 29 марта.
- Кадыр туни (Ночь предопределения) пройдет в ночь на 27 марта.
- 30 марта будет Ораза айт.