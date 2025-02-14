Что можно и что нельзя делать в месяц Рамазан

АСТАНА, 14 фев — Sputnik. Священный месяц Рамазан (Рамадан) в 2025 году начинается 1 марта и является временем духовного очищения и самодисциплины для мусульман по всему миру. В этот период верующие следуют определенным предписаниям, укрепляя свою связь с Богом.