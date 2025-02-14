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Что можно и что нельзя делать в месяц Рамазан

АСТАНА, 14 фев — Sputnik. Священный месяц Рамазан (Рамадан) в 2025 году начинается 1 марта и является временем духовного очищения и самодисциплины для мусульман по всему миру. В этот период верующие следуют определенным предписаниям, укрепляя свою связь с Богом.

Источник: Sputnik.kz

Основные правила поста в месяц Рамазан

В течение месяца Рамазан мусульмане воздерживаются от приема пищи, питья, курения и интимных отношений с рассвета до заката. Этот пост является обязательным для всех здоровых взрослых мусульман и помогает развить сдержанность и сочувствие к нуждающимся.

Молитвы и духовная практика в месяц Рамазан

Во время Рамазана увеличивается внимание к молитвам и чтению Корана. Помимо пяти обязательных молитв в день, мусульмане совершают дополнительные ночные молитвы — Таравих.

Благотворительность и добрые дела в месяц Рамазан

Этот месяц также считается временем милосердия. Верующим рекомендуется помогать нуждающимся, делать пожертвования и активно участвовать в благотворительных инициативах.

Этикет и поведение в месяц Рамазан

Во время Рамазана следует соблюдать уважительное поведение, избегать конфликтов и проявлять терпимость к окружающим. Добрые манеры и сдержанность особенно важны в этот период.

Запрещенные действия в месяц Рамазан

  • Употребление пищи, напитков, курение и интимные отношения в светлое время суток.
  • Проявление агрессии, злости или ненависти.
  • Использование грубых или нецензурных выражений.
  • Проведение времени за пустыми или недостойными занятиями.

Когда начнется и закончится священный месяц Рамазан в 2025 году

  • Месяц Рамазан начнется 1 марта и продлится до 29 марта.
  • Кадыр туни (Ночь предопределения) пройдет в ночь на 27 марта.
  • 30 марта будет Ораза айт.

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