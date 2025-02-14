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Макрон попросил НАТО разработать стратегию безопасности в Арктике

По словам Макрона, частью данной стратегии являются военные операции.

Источник: Аргументы и факты

Французский лидер Эммануэль Макрон обратился с просьбой в Североатлантический альянс о разработке «стратегии обеспечения безопасности» в Арктике, просьба адресована генсеку НАТО Марку Рютте.

По словам Макрона, частью данной стратегии являются военные операции.

«Я попросил генерального секретаря НАТО Марка Рютте разработать стратегию обеспечения безопасности в Арктике, в том числе путём проведения возможных совместных военных операций», — сказал он.

Заявление прозвучало в интервью изданию Financial Times. Макрон говорил о безопасности в Арктике, в том числе он ответил на вопрос об угрозе президента Соединённых Штатов Дональда Трампа «аннексировать» Гренландию.

Макрон добавил, что «опасения» американского лидера по поводу безопасности морских путей в Арктике «достойны уважения», однако должны решаться совместно союзниками по Североатлантическому альянсу.

Ранее сообщалось, что Дания готова направить около 2,1 миллиарда долларов на усиление своего военного присутствия в Арктике.