В Омской области поработают над выявлением «узких мест» в строительной сфере

Для инвесторов предлагается разработать специальные наглядные инструкции (слайды) с указанием всех этапов согласования работ, а также необходимым пакетом документов на каждом этапе. Также обсуждался вопрос разработки цифровых регламентов по выдаче разрешений на строительство объектов культурного наследия и их ввода в эксплуатацию. Мэрии поручено оперативно информировать инвесторов об освободившихся участках для целевой застройки.