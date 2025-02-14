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В Омской области поработают над выявлением «узких мест» в строительной сфере

В Омске обсудили вопросы оптимизации ряда процедур в строительной сфере.

Источник: Комсомольская правда

В Омске состоялось заседание рабочей группы при минстрое. Главной темой обсуждения стала оптимизация процедур, связанных с введением в эксплуатацию новых объектов, а также с сокращением срока выдачи разрешений на их ввод в эксплуатацию. Это упростит работу застройщикам, а также повысит инвестиционную привлекательность региона.

Об итогах заседания рассказал в своем Telеgram-канале зампредседателя регионального правительства Андрей Шпиленко.

«В план мероприятий необходимо прописать целевое состояние процесса получения разрешения на строительство. Вторым шагом Минстрой должен представить предложение по сокращению сроков согласований этих документов», — предложил зампред правительства Омской области Андрей Шпиленко.

Для инвесторов предлагается разработать специальные наглядные инструкции (слайды) с указанием всех этапов согласования работ, а также необходимым пакетом документов на каждом этапе. Также обсуждался вопрос разработки цифровых регламентов по выдаче разрешений на строительство объектов культурного наследия и их ввода в эксплуатацию. Мэрии поручено оперативно информировать инвесторов об освободившихся участках для целевой застройки.

Все предложенные мероприятия будут включены в «дорожную карту» для дальнейшей реализации.

Ранее мы писали, что в Омске нашли дополнительные средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры.