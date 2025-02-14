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В школах и детсадах Красноярска проверяют систему безопасности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Объектами проверки выездной комиссией стали образовательные организации микрорайона Солнечный.

Источник: AP 2024

Сначала представители главного управления образования совместно со специалистами департаментов общественной безопасности и социального развития, а также сотрудниками Росгвардии оценили эффективность пропускной системы, наличие необходимой документации и использование стационарного металлоискателя в школе № 144.

«Мы не знаем, когда нас будут проверять, поэтому готовы к проверке в любой день. Ежедневно мы контролируем качество осуществления услуг частным охранным предприятием. Значимость контроля трудно переоценить, ведь вопрос безопасности детей является самым важным и приоритетным», — подчеркнула директор школы № 144 Наталья Алексеева.

​Комиссия отметила, что школьной охране необходимо скорректировать настройки видеонаблюдения, доработать систему пропуска автотранспорта и проводить ежедневную проверку работоспособности тревожной кнопки.

В детском саду № 56 особое внимание проверяющие уделили организации пропускного и внутриобъектового режимов. В чек-лист по охране в детском саду проверяющие занесли лишь одно замечание — актуализировать списки номеров телефонов экстренных служб.

По результатам проверок составлены акты с указанием замечаний для их дальнейшего устранения, уточняет пресс-служба мэрии.