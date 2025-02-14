В школах и детсадах Красноярска проверяют систему безопасности

«Мы не знаем, когда нас будут проверять, поэтому готовы к проверке в любой день. Ежедневно мы контролируем качество осуществления услуг частным охранным предприятием. Значимость контроля трудно переоценить, ведь вопрос безопасности детей является самым важным и приоритетным», — подчеркнула директор школы № 144 Наталья Алексеева.