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В Челябинской области южный ветер ненадолго смягчит погоду

В Челябинской области южный ветер ненадолго смягчит погоду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +7° 7 м/с 53% 765 мм рт. ст. +7°

В пятницу ожидается выход на Южный Урал промежуточного гребня высокого давления. Западный ветер сменит направление на южное, его скорость составит 2−7 м/с.

При переменной облачности 14 февраля преимущественно без осадков. Утром местами образуются туманы, изморозь, на дорогах — гололедица. Температура воздуха минус 4−9.

Непосредственно в Челябинске сегодня минус 4−6. В семь утра в центре города минус 12, влажность 86%, штиль, атмосферное давление 745 мм ртутного столба, что около нормы.

В субботу и воскресенье будет облачно, но прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха 15 февраля ночью минус 12−17, в горах и низинах — до 21, днем минус 3−8; 16 февраля ночью минус 7−12, днем от нуля до минус пяти. Это предварительные расчеты. Ветер в выходные юго-западный, южный 3−8 м/с, в воскресенье днем отдельные порывы будут достигать 18 м/с.

Основное похолодание наступит в первые дни новой недели, с 18 февраля. Средняя суточная температура опустится на 3−6 градусов ниже нормы, что нынешней зимой случалось нечасто.