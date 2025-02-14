В Челябинской области южный ветер ненадолго смягчит погоду

В пятницу ожидается выход на Южный Урал промежуточного гребня высокого давления. Западный ветер сменит направление на южное, его скорость составит 2−7 м/с.
При переменной облачности 14 февраля преимущественно без осадков. Утром местами образуются туманы, изморозь, на дорогах — гололедица. Температура воздуха минус 4−9.
Непосредственно в Челябинске сегодня минус 4−6. В семь утра в центре города минус 12, влажность 86%, штиль, атмосферное давление 745 мм ртутного столба, что около нормы.
В субботу и воскресенье будет облачно, но прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха 15 февраля ночью минус 12−17, в горах и низинах — до 21, днем минус 3−8; 16 февраля ночью минус 7−12, днем от нуля до минус пяти. Это предварительные расчеты. Ветер в выходные юго-западный, южный 3−8 м/с, в воскресенье днем отдельные порывы будут достигать 18 м/с.
Основное похолодание наступит в первые дни новой недели, с 18 февраля. Средняя суточная температура опустится на 3−6 градусов ниже нормы, что нынешней зимой случалось нечасто.