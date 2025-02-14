В Челябинской области южный ветер ненадолго смягчит погоду

В субботу и воскресенье будет облачно, но прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха 15 февраля ночью минус 12−17, в горах и низинах — до 21, днем минус 3−8; 16 февраля ночью минус 7−12, днем от нуля до минус пяти. Это предварительные расчеты. Ветер в выходные юго-западный, южный 3−8 м/с, в воскресенье днем отдельные порывы будут достигать 18 м/с.