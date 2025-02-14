Красноярцы отмечают День всех влюбленных

В разных странах традиции празднования могут отличаться. Например, в Японии в этот день принято дарить шоколад, причем подарок преподносят женщины своим мужчинам. В России тоже отмечается этот праздник, и многие пары проводят время вместе, устраивают романтические ужины и дарят друг другу подарки.