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Красноярцы отмечают День всех влюбленных

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. День святого Валентина, или День всех влюбленных, — праздник, который ежегодно отмечается 14 февраля. В этот день люди дарят подарки и признаются в любви своим вторым половинкам.

В разных странах традиции празднования могут отличаться. Например, в Японии в этот день принято дарить шоколад, причем подарок преподносят женщины своим мужчинам. В России тоже отмечается этот праздник, и многие пары проводят время вместе, устраивают романтические ужины и дарят друг другу подарки.

День святого Валентина — отличный повод выразить свои чувства и укрепить отношения с любимым человеком. Если вы еще не придумали, как отметить этот праздник, вот несколько идей:

Романтический ужин. Приготовьте любимое блюдо партнера или забронируйте столик в ресторане. Украсьте стол свечами и цветами.

Подарок своими руками. Сделайте что-то приятное для своего партнера. Это может быть открытка, рисунок, поделка или кулинарный шедевр.

Прогулка. Проведите время на свежем воздухе. Сходите в парк, на каток или просто погуляйте по городу.

Совместное занятие. Посетите мастер-класс по танцам, кулинарии или рисованию. Это поможет вам лучше узнать друг друга и провести время весело и интересно.

Главное в этот день — показать своей половинке, как он вам дорог, и выразить свои чувства.