Daily Mail: Канье Уэст разводится с женой Бьянкой Цензори

Рэпер Канье Уэст разводится со своей супругой Бьянкой Ценсори, информирует Daily Mail.
По данным источников, Уэст разводится спустя десять дней после провокационного появления жены на красной дорожке «Грэмми», где та позировала в прозрачном платье без нижнего белья.
Собеседник издания также утверждает, что супруги «уже расстались». По его словам, подача заявления о расторжении брака ожидает в «ближайшие дни».
В публикации также сказано, что Уэст «устно» договорился с Ценсори о том, что она получит выплату в размере пяти миллионов долларов.
Ранее Уэст обнародовал в своём блоге множество оскорбительных сообщений, в частности, он признался в симпатии к нацистам и Гитлеру Позже он заявил, что это был «социальный эксперимент».
Ценсори в своей публикации попросила Бога смягчить сердце супруга, наполнить его мудростью и добротой.