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В конце недели в Башкирии ожидается сильный снег и метель

Воздух прогреется до −2°.

Сейчас в Ричмонде: +7° 7 м/с 53% 765 мм рт. ст. +7°
Источник: АиФ

До конца недели в Башкирии синоптики прогнозируют потепление и сильные осадки. По данным Башгидромета, в пятницу, 14 февраля, местами пойдет небольшой снег и образуется гололед. Днем температура воздуха составит −4,-9°.

В субботу, 15 февраля, характер погоды не изменится. На юге региона будет без осадков. Ночью столбик термометра опустится до −9,-14°, днем поднимется до −3,-8°.

В воскресенье, 16 февраля, местам пойдет сильный снег, в некоторых районах возможна метель, на дорогах будут снежные заносы и накат, а также гололедица. Ночью похолодает до −7,-12°, днем потеплеет до −2,-7°.