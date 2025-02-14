В конце недели в Башкирии ожидается сильный снег и метель

До конца недели в Башкирии синоптики прогнозируют потепление и сильные осадки. По данным Башгидромета, в пятницу, 14 февраля, местами пойдет небольшой снег и образуется гололед. Днем температура воздуха составит −4,-9°.
В субботу, 15 февраля, характер погоды не изменится. На юге региона будет без осадков. Ночью столбик термометра опустится до −9,-14°, днем поднимется до −3,-8°.
В воскресенье, 16 февраля, местам пойдет сильный снег, в некоторых районах возможна метель, на дорогах будут снежные заносы и накат, а также гололедица. Ночью похолодает до −7,-12°, днем потеплеет до −2,-7°.