В Иркутске подготовили 45 мероприятий на Масленичную неделю

— В период с 24 февраля по 2 марта в столице Прибайкалья планируется организация 45 мероприятий. По поручению мэра города Руслана Болотова необходимо обеспечить безопасность людей в местах массового пребывания, а также создать для них максимально комфортные условия. Всё это возможно только при скоординированных действиях всех структур, — отметила заместитель мэра, руководитель аппарата администрации города Иркутска Елена Войцехович.