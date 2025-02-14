Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске подготовили 45 мероприятий на Масленичную неделю

Также стали известны места, где сожгут чучело Масленицы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске подготовили 45 мероприятий на Масленичную неделю. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Подготовку к празднованию обсудили на заседании КЧС. Также поднимались темы пожарной безопасности и антитеррористических мер.

— В период с 24 февраля по 2 марта в столице Прибайкалья планируется организация 45 мероприятий. По поручению мэра города Руслана Болотова необходимо обеспечить безопасность людей в местах массового пребывания, а также создать для них максимально комфортные условия. Всё это возможно только при скоординированных действиях всех структур, — отметила заместитель мэра, руководитель аппарата администрации города Иркутска Елена Войцехович.

Всю праздничную неделю в округах города, а также школах, детсадах, спортивных и культурных учреждениях, детских площадках будут проходить тематические мероприятия. А зрелищное сжигание чучела Масленицы пройдет на площадке у Дворца спорта «Труд», в предместье Рабочем на общественной территории «Роща Каштаковская», в парке «Комсомольском» и сквере у КДЦ «Россия».

За безопасностью на мероприятиях будут следить правоохранители и пожарные подразделения. На ярмарках не будут использовать генераторы, пробовать воздушные шары и макеты оружия — для безопасности.

праздники