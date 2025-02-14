Одно пособие для женщин существенно увеличат с 1 марта

В России с 1 марта поднимут размер одного пособия для женщин, ранее не превышавшего тысячу рублей в месяц, рассказала депутат Госдумы Екатерина Стенякина.
С 1 марта 2025 года размер пособия по беременности и родам для женщин, потерявших работу из-за закрытия их предприятий, увеличится до уровня регионального прожиточного минимума, напомнила парламентарий. Она объяснила, что уволить беременную сотрудницу можно только в исключительных случаях: при окончании срока действия временного трудового контракта (если женщина замещала отсутствующего работника и отказалась от других предложений) либо при ликвидации компании.
Ранее беременным женщинам, оказавшимся без работы вследствие закрытия организации, предоставлялось пособие в сумме 920 рублей ежемесячно, что явно недостаточно в текущих условиях, отметила депутат. С 1 марта, когда закон вступит в силу, эта несправедливость будет исправлена, рассказала Екатерина Стенякина в беседе с РИА «Новости».