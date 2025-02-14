Одно пособие для женщин существенно увеличат с 1 марта

С 1 марта 2025 года размер пособия по беременности и родам для женщин, потерявших работу из-за закрытия их предприятий, увеличится до уровня регионального прожиточного минимума, напомнила парламентарий. Она объяснила, что уволить беременную сотрудницу можно только в исключительных случаях: при окончании срока действия временного трудового контракта (если женщина замещала отсутствующего работника и отказалась от других предложений) либо при ликвидации компании.