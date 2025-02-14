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Медицинских вытрезвителей не хватает владивостокцам

Жители дома № 48 по улице Иртышской во Владивостоке жалуются на группу лиц без определённого места жительства, которые устроили стихийный притон в их подъезде, но полиция не имеет возможности повлиять на ситуацию, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Информацию о неблагополучной ситуации жильцы распространяют в социальных сетях. По словам граждан, бездомные собираются на площадке возле лифта и в общественном коридоре, где находятся почти круглосуточно — и ночуют, и проводят время днём. В процессе «досуга» они употребляют спиртные напитки, курят, нецензурно выражаются, создают вокруг себя антисанитарию (в том числе загрязняя места общего пользования нечистотами).

В этом доме проживают «дети войны», инвалиды, несовершеннолетние. Школьники и пожилые люди боятся проходить мимо маргинальных обитателей подъезда, потому что те ведут себя неадекватно и потенциально могут быть разносчиками опасных инфекций.

В полицию, как утверждают жильцы, они обращались неоднократно, но безуспешно: всякий раз вызов заканчивается приездом наряда, который ничего не предпринимает, ссылаясь на отсутствие во Владивостоке мест, куда лиц без определённого места жительства можно определить: нет ни ночлежек, ни вытрезвителей.

«Вопрос к администрации города: будут ли у нас в городе, названной президентом “Молодёжной столицей”, предусмотрены спецприемники, медвытрезвители и ночлежки для таких лиц?» — спрашивают жильцы «нехорошего дома» в telegram-чате главы городского округа. На момент подготовки публикации разъяснений по этому вопросу от администрации Владивостока не поступало.

Напоминаем, с 2021 года регионам разрешено возобновлять работу медицинских вытрезвителей. Однако инициативу предприняли только 26 субъектов. На Дальнем Востоке вытрезвители воссоздали в Якутии и в Бурятии. Весной 2022 года депутаты Законодательного собрания Приморского края одобрили законопроект о создании вытрезвителей на базе краевых государственных учреждений, однако ни одного такого заведения до сих пор не открыто.