Медицинских вытрезвителей не хватает владивостокцам

Напоминаем, с 2021 года регионам разрешено возобновлять работу медицинских вытрезвителей. Однако инициативу предприняли только 26 субъектов. На Дальнем Востоке вытрезвители воссоздали в Якутии и в Бурятии. Весной 2022 года депутаты Законодательного собрания Приморского края одобрили законопроект о создании вытрезвителей на базе краевых государственных учреждений, однако ни одного такого заведения до сих пор не открыто.