В Омске ушел из жизни известный музыкант Анатолий Белоусов

В Омске на 74-м году жизни скончался известный музыкант, автор песен и исполнитель группы «Старое кафе» Анатолий Белоусов. Он умер 12 февраля. Об этом коллеги музыканта сообщили в социальных сетях.
«Светлая память тебе, дорогой наш коллега! Всегда будем помнить тебя и твой голос. Вечный покой», — написал солист группы «Старое кафе» Евгений Зайцев.
Анатолий Белоусов являлся яркой и творческой личностью, руководил ВИА «Омичи на эстраде» и «Сибирью рожденные». Анатолий Белоусов являлся одним из создателей группы «Старое кафе», для которой писал песни и выступал в качестве исполнителя.
Редакция «КП Омск» выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Белоусова.
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