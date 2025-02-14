Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске ушел из жизни известный музыкант Анатолий Белоусов

Об этом сообщили коллеги музыканта в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на 74-м году жизни скончался известный музыкант, автор песен и исполнитель группы «Старое кафе» Анатолий Белоусов. Он умер 12 февраля. Об этом коллеги музыканта сообщили в социальных сетях.

«Светлая память тебе, дорогой наш коллега! Всегда будем помнить тебя и твой голос. Вечный покой», — написал солист группы «Старое кафе» Евгений Зайцев.

Анатолий Белоусов являлся яркой и творческой личностью, руководил ВИА «Омичи на эстраде» и «Сибирью рожденные». Анатолий Белоусов являлся одним из создателей группы «Старое кафе», для которой писал песни и выступал в качестве исполнителя.

Редакция «КП Омск» выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Белоусова.

Ранее мы писали, что 14 февраля в Омске простятся с Почетным архитектором России Ольгой Колесниковой.