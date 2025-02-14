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В омском транспорте за год поймали почти две тысячи «зайцев»

В общественном транспорте города продолжаются ежедневные проверки.

Источник: Администрация города Омска

Мэрия Омска сообщила о проверках в общественном транспорте. Контролёры Пассажирского предприятия № 8 проводят рейды в ежедневном режиме. За первый месяц этого года было проверено более 1,5 тысяч автобусов, троллейбусов и трамваев. 150 пассажиров пытались проехать без билета. На них составлен протокол.

За проезд «зайцем» придётся заплатить штраф от 300 до 1000 рублей, если попался первый раз, до 2000 рублей — повторно.

В 2024 году контролёры проверили общественный транспорт на наличие «зайцев» 21 тысячу раз. Во время рейдов составлено 1800 протоколов.

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