В омском транспорте за год поймали почти две тысячи «зайцев»

Мэрия Омска сообщила о проверках в общественном транспорте. Контролёры Пассажирского предприятия № 8 проводят рейды в ежедневном режиме. За первый месяц этого года было проверено более 1,5 тысяч автобусов, троллейбусов и трамваев. 150 пассажиров пытались проехать без билета. На них составлен протокол.
За проезд «зайцем» придётся заплатить штраф от 300 до 1000 рублей, если попался первый раз, до 2000 рублей — повторно.
В 2024 году контролёры проверили общественный транспорт на наличие «зайцев» 21 тысячу раз. Во время рейдов составлено 1800 протоколов.
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