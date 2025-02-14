В омском транспорте за год поймали почти две тысячи «зайцев»

Мэрия Омска сообщила о проверках в общественном транспорте. Контролёры Пассажирского предприятия № 8 проводят рейды в ежедневном режиме. За первый месяц этого года было проверено более 1,5 тысяч автобусов, троллейбусов и трамваев. 150 пассажиров пытались проехать без билета. На них составлен протокол.