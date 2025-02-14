В Омской области только 1% пенсионеров доживает до 90 лет

Для создания этой программы проводилось исследование, которое показало, что в регионе на начало 2024 года проживало порядка 442 тысяч человек старшего поколения. При этом самая многочисленная в Омской области возрастная группа среди граждан старшего поколения — это граждане в возрасте от 60 до 69 лет; на втором месте — пенсионеры до 79 лет. А дедушек и бабушек старше 90 лет оказалось всего 1%.