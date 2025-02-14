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В Омской области только 1% пенсионеров доживает до 90 лет

В Омской области утвердили программу «Активное долголетие», направленную на увеличение продолжительности жизни пенсионеров.

Источник: SuperOmsk.ru

Для создания этой программы проводилось исследование, которое показало, что в регионе на начало 2024 года проживало порядка 442 тысяч человек старшего поколения. При этом самая многочисленная в Омской области возрастная группа среди граждан старшего поколения — это граждане в возрасте от 60 до 69 лет; на втором месте — пенсионеры до 79 лет. А дедушек и бабушек старше 90 лет оказалось всего 1%.

В целом программа ставит целью увеличить ожидаемую продолжительность жизни омичей до 78 лет. Для этого, в частности, предполагается привлекать жителей старшего возраста к занятиям спортом и более активной заботе о здоровье, в частности, проходить диспансеризации и вакцинации; а кроме того, проводить другие мероприятия.

Реализация программы рассчитана до 2030 года.

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