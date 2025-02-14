Прокуратура Уфы проверит реабилитационный центр, где отравились дети

Прокуратура Кировского района Уфы инициировала проверку информации об отравлении детей в реабилитационной центре «Салют». Там несколько пациентов от трех до 13 лет почувствовали себя плохо и обратились к врачам. После чего всех госпитализировали, сообщили в надзорном ведомстве.