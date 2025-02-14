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Прокуратура Уфы проверит реабилитационный центр, где отравились дети

Причиной произошедшего стала норовирусная инфекция.

Источник: АиФ

Прокуратура Кировского района Уфы инициировала проверку информации об отравлении детей в реабилитационной центре «Салют». Там несколько пациентов от трех до 13 лет почувствовали себя плохо и обратились к врачам. После чего всех госпитализировали, сообщили в надзорном ведомстве.

Причиной произошедшего специалисты назвали норовирусную инфекцию.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе наличия необходимых документов, свидетельствующих о здоровье персонала и отсутствии заболеваний», — добавили в ведомстве.

При наличии оснований будут решать вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ход и результат эпидемиологического расследования поставили на контроль.

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