Прокуратура Уфы проверит реабилитационный центр, где отравились дети

Прокуратура Кировского района Уфы инициировала проверку информации об отравлении детей в реабилитационной центре «Салют». Там несколько пациентов от трех до 13 лет почувствовали себя плохо и обратились к врачам. После чего всех госпитализировали, сообщили в надзорном ведомстве.
Причиной произошедшего специалисты назвали норовирусную инфекцию.
«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе наличия необходимых документов, свидетельствующих о здоровье персонала и отсутствии заболеваний», — добавили в ведомстве.
При наличии оснований будут решать вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ход и результат эпидемиологического расследования поставили на контроль.