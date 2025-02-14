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Как регистрировать мопеды, рассказали в МВД

14 февраля в Министерстве внутренних дел Казахстана разъяснили порядок регистрации мопедов, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как рассказал начальник департамента — официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев, для регистрации мопедов необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства. Предъявить документы, удостоверяющие личность, можно в электронном виде, предоставить технический документ или сведения о технических характеристиках мопеда.

Затем заполнить заявление, провести осмотр мопеда и оплатить государственные пошлины за:

  • регистрацию мопеда (0,25 МРП);
  • выдачу свидетельства о регистрации (1,25 МРП);
  • госномер (1,4 МРП).

В случае отсутствия VIN-кода либо невозможности установления года выпуска он будет присваиваться после осмотра. При этом годом выпуска будет считаться год проведения осмотра мопеда.

Шынгыс Алекешев

Законом запрещается управлять незарегистрированными мопедами после 5 апреля. В случае выявления такого правонарушения предусматривается ответственность в соответствии с пунктом 2 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях и штраф в размере 10 МРП.

В конце прошлого месяца в Алматы прошли регистрацию уже порядка 60 мопедов.