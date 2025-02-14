Памятник Летову в Омске хотят установить в парке посреди пруда

Ранее мы писали, что Мейрам Баймуханов стал победителем конкурса по изготовлению памятника участникам СВО. Работы скульптора, который родился в Омске, украшают города Казахстана, Азербайджана, России и Турции. В родном городе это памятник Амангельды Шакенову и мемориальная доска Кемелю Токаеву.