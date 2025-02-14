Памятник Летову в Омске хотят установить в парке посреди пруда

Эскиз памятника Егору Летову создал уроженец Омска, скульптор Мейрам Баймуханов совместно с художником-мозаичистом Антоном Козловым. Они предлагают установить мемориал в виде нескольких кассет с альбомами группы «Гражданская оборона». На одной из кассет разместить портрет самого Летова.
Местом установки памятника предлагают определить островок посреди пруда в парке 30-летия ВЛКСМ.
Инициаторы отмечают, что вблизи памятника будет удобно проводить музыкальные фестивали и встречи фанатов «ГрОб». Об инициативе и памятнике сообщается в телеграм-канале omskpravda.
Ранее мы писали, что Мейрам Баймуханов стал победителем конкурса по изготовлению памятника участникам СВО. Работы скульптора, который родился в Омске, украшают города Казахстана, Азербайджана, России и Турции. В родном городе это памятник Амангельды Шакенову и мемориальная доска Кемелю Токаеву.