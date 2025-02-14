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Выходные в Башкирии ознаменуются порывистом ветром и снегопадом

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Стал известен прогноз погоды на ближайшие выходные в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, жителей региона ждет потепление, но и неблагоприятные природные явления Башкирию не обойдут.

Так, в субботу, 15 февраля, ожидается гололед и южный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит −9,-14°, днем −3,-8°.

В воскресенье, 16 февраля, осадки усилится, а в отдельных районах Башкирии будет бушевать метель. На дорогах образуется гололед, снежные накаты и заносы, также на регион обрушится сильный ветер.

— Столбики термометров ночью опустятся до −7,-12°, днем температура воздуха поднимется до −2,-7°, — говорится в прогнозе.

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