В Перми с 17 февраля изменится расписание работы общественного транспорта

В Перми с 17 февраля произойдут изменения в работе общественного транспорта. Это коснется автобусных маршрутов № 12, № 23, № 38, № 70, № 71, № 81 и трамвайного маршрута № 6. Об этом сообщают в пресс-службе Департамента транспорта в Перми.
На маршрутах № 12 и № 71 будет изменено время отправлений по будням и выходным. На маршрутах № 23 и № 38 изменится расписание движения только в будние дни. На маршруте № 70 вводится дополнительное отправление от микрорайона Ива до улицы Макаренко утром. На маршруте № 81 также изменится расписание в будни и выходные.
С 22 февраля изменится расписание движения трамвайного маршрута № 6 по выходным.
«Все изменения вносятся на основании обращений пассажиров и связаны с меняющейся дорожной обстановкой», — уточняют в пермском Дептрансе.