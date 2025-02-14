В Перми с 17 февраля изменится расписание работы общественного транспорта

На маршрутах № 12 и № 71 будет изменено время отправлений по будням и выходным. На маршрутах № 23 и № 38 изменится расписание движения только в будние дни. На маршруте № 70 вводится дополнительное отправление от микрорайона Ива до улицы Макаренко утром. На маршруте № 81 также изменится расписание в будни и выходные.