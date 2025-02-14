Как получить пособие по погребению, рассказали новосибирцам

В Новосибирске существует система пособий по погребению, которая помогает компенсировать расходы на похороны. В департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Om1.Новосибирск рассказали, что возможна компенсация для тех, кто взял на себя расходы на погребение близкого человека, с учетом государственных расходов.
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» граждане, взявшие на себя расходы по погребению умершего, имеют право на получение социального пособия на погребение. Если погребение осуществляется за счет средств супруга, близких родственников, законного представителя умершего или другого лица, понесшего расходы, им выплачивается социальное пособие в размере стоимости услуг, входящих в гарантированный перечень ритуальных услуг, но не превышающем 4000 рублей. Сумма пособия ежегодно индексируется.
Согласно постановлению Правительства РФ от 23.01.2025 № 33, коэффициент индексации в 2025 году составляет 1,095. Таким образом, максимальный размер выплаты с 1 февраля 2025 года составляет 9165,37 рублей.
Выплата социального пособия на погребение производится в день обращения на основании справки о смерти. Обратиться за пособием можно в: орган, в котором умерший получал пенсию; организацию (работодателя), которая являлась страхователем по обязательному социальному страхованию умершего; орган социальной защиты населения по месту жительства умершего, если он не был застрахован и не являлся пенсионером.
Срок обращения за выплатой составляет не более шести месяцев со дня смерти.