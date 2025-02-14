Как получить пособие по погребению, рассказали новосибирцам

Выплата социального пособия на погребение производится в день обращения на основании справки о смерти. Обратиться за пособием можно в: орган, в котором умерший получал пенсию; организацию (работодателя), которая являлась страхователем по обязательному социальному страхованию умершего; орган социальной защиты населения по месту жительства умершего, если он не был застрахован и не являлся пенсионером.