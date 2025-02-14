Ученые из Новосибирска выяснили, что такое любовь и как она возникает

Интересно, что формирование привязанности и сила романтических чувств зависят от генов. Однако гены не определяют, в кого мы влюбимся, а лишь влияют на устойчивость отношений. Например, исследования 2012 года показали, что у пар, проживших в браке более 20 лет, активность дофаминовых областей мозга остается на уровне молодоженов. Это говорит о том, что крепкие отношения поддерживаются мощными нейрохимическими механизмами.