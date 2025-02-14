Ученые из Новосибирска выяснили, что такое любовь и как она возникает

С древних времен философы, писатели и ученые пытались понять, что такое любовь. Если романтики видели ее источник в сердце, то современная наука утверждает: любовь — это сложный процесс, происходящий в мозге. С точки зрения эволюции, романтическая любовь — не дар судьбы, а адаптация, которая помогла человеку выжить и продолжить род.
Как сообщили в пресс-службе НГУ, исследования показывают, что романтическая любовь тесно связана с активностью мозга. Когда человек влюбляется, активируется вентральная тегментальная область, где вырабатывается дофамин — нейромедиатор, отвечающий за чувство удовольствия и вознаграждения. Дофамин выделяется не только при встрече с объектом любви, но даже при воспоминаниях или просмотре фотографий.
Интересно, что формирование привязанности и сила романтических чувств зависят от генов. Однако гены не определяют, в кого мы влюбимся, а лишь влияют на устойчивость отношений. Например, исследования 2012 года показали, что у пар, проживших в браке более 20 лет, активность дофаминовых областей мозга остается на уровне молодоженов. Это говорит о том, что крепкие отношения поддерживаются мощными нейрохимическими механизмами.
Ученые также изучали различия между материнской и романтической любовью. Оказалось, что в обоих случаях активируются схожие области мозга, но есть и ключевые отличия. Например, у влюбленных сильно активируется таламус, отвечающий за сексуальность, что отсутствует в материнской любви. Кроме того, при влюбленности «выключаются» некоторые области мозга, такие как латеральная префронтальная кора, отвечающая за моральные суждения. Это объясняет, почему влюбленные склонны идеализировать партнера и прощать его недостатки.
Любовь проходит через несколько этапов, каждый из которых сопровождается изменениями в нейрохимии мозга. В период влюбленности активно вырабатываются дофамин, окситоцин и вазопрессин, которые вызывают чувство счастья, привязанности и желание заботиться о партнере. Однако высокий уровень кортизола, гормона стресса, может вызывать тревогу и потерю аппетита, что напоминает симптомы биполярного расстройства, утверждают новосибирские ученые.
Со временем страстная любовь переходит в более спокойную фазу, где уровень кортизола нормализуется, а уровень серотонина повышается. Через несколько лет брака наступает этап «товарищеской любви», когда чувства становятся менее яркими, но остаются высокие уровни окситоцина и вазопрессина, поддерживающие привязанность.
Ученые отмечают, что влюбленность имеет сходство с наркотической зависимостью. Низкий уровень серотонина может вызывать депрессию, а высокие уровни дофамина заставляют влюбленных стремиться к постоянному контакту с партнером. Активация прилежащего ядра, области мозга, связанной с зависимостью, также подтверждает это сходство. Разрыв отношений может вызывать «синдром отмены», сопровождающийся страданиями и тревогой.
Романтическая любовь, вероятно, является уникальной особенностью человека. Среди млекопитающих только 5−8% видов образуют пары. Ученые считают, что романтическая любовь возникла на поздних этапах эволюции человека, хотя точные механизмы ее формирования до сих пор остаются загадкой. Это открывает широкие возможности для будущих исследований.
Таким образом, любовь — это не просто чувство, а сложный биологический и эволюционный механизм, который продолжает удивлять ученых своими тайнами.