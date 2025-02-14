На Урале ГИБДД нашла нарушения в каждом пятом автобусе

Массовые нарушения были выявлены утром 13 февраля. В Екатеринбурге во многих автобусах не оказалось системы Глонасс и тахографов. Также не соблюдались требования к страхованию перевозок и предрейсовому контролю. Особого внимания проверяющих удостоились случаи перевозок пассажиров автобусами, не прошедшими обязательный техосмотр.