На Урале ГИБДД нашла нарушения в каждом пятом автобусе

В Свердловской области каждый пятый автобус из числа проверенных силовиками и сотрудниками Ространснадзора был замечен на нарушении Правил дорожного движения. Об этом сообщает ГИБДД.
Массовые нарушения были выявлены утром 13 февраля. В Екатеринбурге во многих автобусах не оказалось системы Глонасс и тахографов. Также не соблюдались требования к страхованию перевозок и предрейсовому контролю. Особого внимания проверяющих удостоились случаи перевозок пассажиров автобусами, не прошедшими обязательный техосмотр.
Всего за два дня в Свердловской области выявили больше 400 нарушений ПДД водителями автобусов. А 15 автобусов сняли с линий из-за технических проблем, в том числе с тормозами.