Звонки новосибирцев по телефону промаркируют в обязательном порядке

Правительство России утвердило новые меры для защиты граждан от телефонного мошенничества. Согласно заявлению премьер-министра Михаила Мишустина, теперь все звонки будут маркироваться, чтобы абоненты могли видеть, кто звонит — организация, международный или виртуальный номер. Эта инициатива направлена на предотвращение случаев социальной инженерии, когда злоумышленники выдают себя за представителей банков, государственных служб или других учреждений.
«Злоумышленники используют различные методы, чтобы получить доступ к личным данным и банковским счетам граждан. По поручению президента мы подготовили комплекс мер, которые помогут защитить людей от таких угроз. Маркировка звонков позволит абонентам сразу понимать, кто звонит, и избегать подозрительных контактов», — пояснил Мишустин на заседании правительства.
Кроме того, у россиян появится возможность отказаться от рекламных звонков и сообщений. Это поможет избавиться от нежелательных обзвонов и массовых рассылок, которые часто используются мошенниками. Также запрещается использование иностранных мессенджеров государственными службами, операторами связи и банками для общения с клиентами. Это должно предотвратить случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких организаций.
Для усиления борьбы с мошенничеством планируется создать специальную информационную систему. Она будет собирать данные о подозрительных действиях, включая аудиозаписи голосов злоумышленников, чтобы оперативно их идентифицировать и блокировать.
Эряния Бочкина, аналитик Банки.ру, отметила, что банки уже активно внедряют меры для защиты клиентов. Например, если перевод кажется подозрительным, банк может его заблокировать и связаться с клиентом для уточнения деталей. «Если человек понимает, что стал жертвой мошенников, деньги останутся на счете. Если же клиент подтверждает перевод, операция будет проведена», — пояснила Бочкина.
Жители Новосибирска отнеслись к нововведениям неоднозначно.
«Это хорошая инициатива, — считает Анна, сотрудница IT-компании. — Я часто получаю звонки от якобы банков, и не всегда понятно, кто на самом деле звонит. Если будет видно, что это международный номер или подделка, это поможет избежать обмана».
Однако некоторые горожане сомневаются в эффективности новых мер. «Мошенники всегда найдут способ обойти систему, — говорит Дмитрий, предприниматель. — Маркировка звонков — это хорошо, но нужно еще и обучать людей, как распознавать обман. Многие до сих пор ведутся на уловки».
Другие новосибирцы поддержали возможность отказа от рекламных звонков. «Это просто спасение! — делится Ольга, пенсионерка. — Постоянно звонят с предложениями кредитов или страховок. Хочется, чтобы телефон использовался только для общения с близкими, а не для навязчивой рекламы».
Помимо маркировки звонков, банки будут использовать дополнительные критерии для выявления подозрительных операций. Например, если с карты не оплачиваются обязательные платежи, такие как ЖКХ, или если за короткое время совершается множество переводов разным лицам, такие операции могут быть заблокированы для проверки.
Новые меры должны заработать в ближайшее время. Правительство надеется, что они помогут снизить количество случаев мошенничества и повысить доверие граждан к телефонным звонкам и банковским операциям.
«Главное, чтобы эти меры действительно работали, — резюмирует Игорь, студент из Новосибирска. — А то у нас часто хорошие идеи на бумаге, а на практике все иначе. Но если это поможет защитить людей, особенно пожилых, от мошенников, то это уже большой шаг вперед».