Звонки новосибирцев по телефону промаркируют в обязательном порядке

«Главное, чтобы эти меры действительно работали, — резюмирует Игорь, студент из Новосибирска. — А то у нас часто хорошие идеи на бумаге, а на практике все иначе. Но если это поможет защитить людей, особенно пожилых, от мошенников, то это уже большой шаг вперед».