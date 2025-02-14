Виталий Хоценко сообщил о выделении 75 млн на ремонт корпуса ОмГПУ

Губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил о выделении 75 миллионов рублей на ремонт кровли и фасада исторического здания Омского государственного педагогического университета на улице Партизанской.
Финансирование стало результатом недавней рабочей поездки министра просвещения России Сергея Кравцова в Омск и последующего личного обращения к нему Виталия Хоценко.
«По итогам недавней рабочей поездки Министра просвещения России Сергея Сергеевича Кравцова в Омскую область и нашего обращения к нему было принято решение поддержать Омский педагогический университет и выделить порядка 75 миллионов рублей на ремонт кровли и фасада исторического здания университета по улице Партизанская. Благодарим Министерство Просвещения России и лично Министра Сергея Сергеевича Кравцова за поддержку», — написал Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
ОмГПУ является одним из старейших вузов Омской области. Первый выпуск студентов состоялся в 1938 году. Тогда выпустилось всего 79 педагогов. Первоначально в состав института вошли три факультета — филологический, физико-математический и биолого-химический.
Ремонт старейшего корпуса вуза станет отличным подарком для всех жителей Омска и Омской области.