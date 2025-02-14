Виталий Хоценко сообщил о выделении 75 млн на ремонт корпуса ОмГПУ

«По итогам недавней рабочей поездки Министра просвещения России Сергея Сергеевича Кравцова в Омскую область и нашего обращения к нему было принято решение поддержать Омский педагогический университет и выделить порядка 75 миллионов рублей на ремонт кровли и фасада исторического здания университета по улице Партизанская. Благодарим Министерство Просвещения России и лично Министра Сергея Сергеевича Кравцова за поддержку», — написал Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.