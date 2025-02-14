Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виталий Хоценко сообщил о выделении 75 млн на ремонт корпуса ОмГПУ

Старейший корпус педагогического университета на Партизанской будет отреставрирован.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил о выделении 75 миллионов рублей на ремонт кровли и фасада исторического здания Омского государственного педагогического университета на улице Партизанской.

Финансирование стало результатом недавней рабочей поездки министра просвещения России Сергея Кравцова в Омск и последующего личного обращения к нему Виталия Хоценко.

«По итогам недавней рабочей поездки Министра просвещения России Сергея Сергеевича Кравцова в Омскую область и нашего обращения к нему было принято решение поддержать Омский педагогический университет и выделить порядка 75 миллионов рублей на ремонт кровли и фасада исторического здания университета по улице Партизанская. Благодарим Министерство Просвещения России и лично Министра Сергея Сергеевича Кравцова за поддержку», — написал Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

ОмГПУ является одним из старейших вузов Омской области. Первый выпуск студентов состоялся в 1938 году. Тогда выпустилось всего 79 педагогов. Первоначально в состав института вошли три факультета — филологический, физико-математический и биолого-химический.

Ремонт старейшего корпуса вуза станет отличным подарком для всех жителей Омска и Омской области.