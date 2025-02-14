Реконструкция арзамасской школы № 1 завершится в 2026 году

Глава Арзамаса считает происходящий ремонт школы важным событием и для учащихся, и для их родителей. Говоря о длительности сроков ремонта, мэр отметил, что во время начала работ подрядная организация посчитала необходимым дополнительно усилить фундаменты обоих корпусов образовательного учреждения. При этом выполненные накануне старта проекта изыскания не ответили на вопрос о масштабе реконструкции. Александр Щелоков также добавил, что рабочие уже принимают действия, направленные на усиление фундаментов. На объекте ведется переустройство инженерных сетей, так, практически готова система ливневой канализации.