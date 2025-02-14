МИД: граждан Беларуси нет среди пострадавших из-за наезда авто в Мюнхене

МИД сообщил, что граждан Беларуси нет среди пострадавших из-за наезда авто в Мюнхене. Подробности озвучили БелТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.
Согласно данным генерального консульства в Мюнхене, белорусов в числе пострадавших от наезда автомобиля в толпу нет. В МИД подчеркнули, что дипломаты находятся в постоянном контакте с местными компетентными органами и продолжают следить за ситуацией.
Как пишет БелТА со ссылкой на информацию Bild, мужчина въехал в толпу демонстрантов неподалеку от места проведения Мюнхенской конференции по безопасности. Установлено, что за рулем автомобиля находился 24-лений гражданин Афганистана. Он задержан. Количество пострадавших, среди которых есть и дети, выросло до 27 человек.
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