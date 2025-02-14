Романтично или антиправославно: что жители Владивостока думают про 14 февраля?

Вот и наступил долгожданный для многих праздник — День всех влюбленных. Кто-то отмечает этот день не хуже, чем годовщину отношений. А кто-то не видит смысла в этом празднике. Редакция ИА PrimaMedia всерьез заинтересовалась этим вопросом и узнала мнение жителей Владивостока о Дне всех влюбленных.
Конечно, отношение жителей города у моря к празднику неоднозначно. И их мнения кардинально различаются. Например, кому-то вообще все равно, есть День всех влюбленных или нет. А кто-то от него в восторге.
— Обожаю этот праздник! Никогда его, правда, не отмечала… В России его отмечают? Давно здесь не была, — эмоционально поделилась одна из опрошенных девушек.
А вот представитель мужской половины населения ответил без особого восторга. По мнению парня, нужно знать историю праздника.
— Я все-таки люблю праздники наши, традиционные. А Валентин — католик. Тут нужно знать подоплеку: какой Валентин, за что он пострадал, — рассказал молодой человек.
К слову, история у праздника интересная. Согласно одной из легенд, властный и жестокий римский император Клавдий II запретил браки. Якобы мужчины без семьи будут воевать качественнее. Валентин же был полевым врачом и священником. Из сочувствия к влюбленным он тайно скреплял их узами брака. Когда об этом узнал император, Валентина посадили в темницу, а 14 февраля казнили.
Есть не менее красивая легенда. Римский патриций Валентин тайно был христианином. Однажды он венчал двоих из своих слуг. Всех троих задержали. Слуг Валентина ждала непременная казнь, он же мог избежать страшной участи в виду социального статуса. Валентин стал писать слугам письма в виде красных сердец, как символа христианской любви. Он передал их через слепую девочку, но затем и сам пришел в темницу. В обмен на свою жизнь он добился освобождения своих слуг. А перед казнью вручил слепой девочке последнее письмо, от чего она прозрела. Потому как любовь не только окрыляет, но и озаряет каждому человеку путь.
Для влюбленных легенды и правда красивые. И если праздник привносит в отношения романтику, зачем слушать про чужеродную историю? С другой стороны, считать этот день особенным тоже необязательно. Ведь у влюбленных каждый день — особенный.