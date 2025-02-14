Романтично или антиправославно: что жители Владивостока думают про 14 февраля?

Есть не менее красивая легенда. Римский патриций Валентин тайно был христианином. Однажды он венчал двоих из своих слуг. Всех троих задержали. Слуг Валентина ждала непременная казнь, он же мог избежать страшной участи в виду социального статуса. Валентин стал писать слугам письма в виде красных сердец, как символа христианской любви. Он передал их через слепую девочку, но затем и сам пришел в темницу. В обмен на свою жизнь он добился освобождения своих слуг. А перед казнью вручил слепой девочке последнее письмо, от чего она прозрела. Потому как любовь не только окрыляет, но и озаряет каждому человеку путь.