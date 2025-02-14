В Пермском крае отреставрируют старинные церкви

В Чердынском округе уже завершилась реставрация деревянной церкви в селе Пянтега. Сейчас там предстоит облагородить территорию. Также ремонтные работы начались в здании богадельни в поселке Ныроб и Воскресенского собора в Чердыни, известного своей высокой колокольней.