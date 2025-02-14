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В Пермском крае отреставрируют старинные церкви

В регионе активно обновляют древние строения.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае займутся реставрацией старинных церковных построек. Об этом на заседании правительства Пермского края 13 февраля заявила начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Анна Князева.

В Чердынском округе уже завершилась реставрация деревянной церкви в селе Пянтега. Сейчас там предстоит облагородить территорию. Также ремонтные работы начались в здании богадельни в поселке Ныроб и Воскресенского собора в Чердыни, известного своей высокой колокольней.

Более того, на данный момент готовится проектная документация на реставрационные работы на церковных объектах Чердынского округа в Вильгорте, Камгорте и Бондюге.

Ранее «Комсомолка» писала, что к 600-летнему юбилею Соликамска местные власти проведут ряд мероприятий по улучшению облика города. В планах отреставрировать Усть-Боровский сользавод, Дом воеводы и здание Земской управы.

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