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Центр Симферополя временно перекроют 23 февраля

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости Крым. В Симферополе 23 февраля временно перекроют улицу Павленко в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

Источник: РИА "Новости"

«23 февраля с 6 до 11 часов в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, будет ограничено движение по улице Павленко — от Т-образного перекрестка с улицей Александра Невского, в сторону парка имени Юрия Гагарина», — проинформировали в мэрии.

В указанный период на этом участке будет запрещена парковка и организовано дежурство эвакуатора. Жителей и гостей Симферополя просят заранее планировать маршруты движения и воздержаться от поездок на личном автотранспорте на указанном участке.