Центр Симферополя временно перекроют 23 февраля

«23 февраля с 6 до 11 часов в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, будет ограничено движение по улице Павленко — от Т-образного перекрестка с улицей Александра Невского, в сторону парка имени Юрия Гагарина», — проинформировали в мэрии.