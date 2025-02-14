Центр Симферополя временно перекроют 23 февраля

«23 февраля с 6 до 11 часов в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, будет ограничено движение по улице Павленко — от Т-образного перекрестка с улицей Александра Невского, в сторону парка имени Юрия Гагарина», — проинформировали в мэрии.
В указанный период на этом участке будет запрещена парковка и организовано дежурство эвакуатора. Жителей и гостей Симферополя просят заранее планировать маршруты движения и воздержаться от поездок на личном автотранспорте на указанном участке.