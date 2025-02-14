Под Минском известный авторынок «Малиновка» выставлен на торги за 29 млн рублей

Согласно данным, на продажу выставлены пять объектов, расположенных на территории авторынка. Речь идет про платную автостоянку, «СтройМолл», площадка авторынка, рынок б/у запчастей, «АвтоМолл». Победитель аукциона, который состоится 18 марта 2025 года, получит 100%-ю долю в уставном капитале компании «Грузовая служба-Восток», которому принадлежит авторынок. Изначальная его стоимость составляет 29 миллионов 448 тысяч 600 рублей. Сумма задатка указана в 1 миллион 082 тысячи 430 рублей.