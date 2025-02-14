Синоптики сказали о резком усилении морозов до −18 в Беларуси 16 февраля

По данным синоптиков, в воскресенье, 16 февраля, прогнозируется усиление морозов. Кроме того, во многих районах страны ожидается кратковременный снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер окажется северный, северо-западный, местами порывистый. В ночное время температура воздуха составит от −10 до −15 градусов, а при прояснениях — до −18 градусов. По западной части ночью будет от −7 до −9 градусов. Днем ожидается от −3 до −10 градусов.