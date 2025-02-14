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В Беларуси запретили продажу российской медовухи и нескольких пивных напитков

В Беларуси запретили ввоз и продажу пяти видов медовухи и двух пивных напитков российского производства. Причины: наличие в составе запрещенных веществ и недостоверная или неполная информация на упаковке, сообщил телеграм-канал Госстандарта.

Источник: Shutterstock

Медовуху выпускает российская компания «Степь и Ветер» из Оренбурга. Здесь во всех пяти видах продукта выявлено использование консерванта сорбиновой кислоты (Е200). Кроме того, на упаковке не указана полная информация об изготовителе.

Пивной напиток «Саур Эль» («Черничные ночи») от ООО «Пиво-Воды» из Химок попал под запрет также из-за наличия консерванта Е200. А еще из-за введения в заблуждение покупателей.

В Госстандарте пишут, что на его упаковке нарисовано какое-то мучное изделие с добавлением мороженого и зеленого листика, «которые не были использованы при производстве (или вкус и аромат которых не имитируются компонентами, входящими в состав продукции)».

Наконец, пивной напиток «Милкшейк» («Банана Смузи»), изготовленный ООО «Русский крафт», тоже содержит недопустимый консервант Е200 и синтетический краситель Е102. Кроме того, на упаковке не указана страна-изготовитель и нет данных об условиях и сроках хранения.

экономика
торговля