В Приморье за прошедшую неделю февраля темп роста заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 13,58%. При этом снизилось число заразившихся коронавирусом, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на краевое управление Роспотребнадзора.
По словам экспертов, заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрируется ниже уровня эпидемического порога на 29,44% среди всех возрастных групп. По сравнению с предыдущей неделей на 7,69% снизилась заболеваемость COVID-19.
«Случаи гриппа регистрируются среди не привитых против этого заболевания лиц. Среди лабораторно обследованных случаев ОРВИ прослеживается увеличение доли выявленных вирусов гриппа, и в сравнении с предыдущей неделей отмечается нарастание с 35,8% до 43,2%».
Из-за ОРВИ и гриппа в Приморье закрылись два детских сада в Хасанском и Яковлевском районах. Также частично приостановлена деятельность в 17 группах 17 садов и 12 классов в 6 школах.