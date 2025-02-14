В Башкирии стоимость квадратного метра в новостройках превысила 138 тысяч рублей

В Башкирии подорожали квадратные метры в новостройках. К концу 2024 года средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке достигла 138,2 тысяч рублей, а на вторичном рынке — 104,1 тысячи рублей.
По данным Башстата, цены на «первичку» выросли на 12,48 процента, на вторичном рынке — на 7,58 процента.
Напомним, в прошлом году в республике было введено 3,348 млн «квадратов» жилья. Это является рекордным показателем.
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