Собянин рассказал, в каких сферах в Москве помогает искусственный интеллект

Москва реализует около 100 проектов с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в транспорте, здравоохранении, образовании, строительстве и других сферах городского хозяйства. О наиболее интересных из них рассказал в своем блоге Сергей Собянин.
«В этом вопросе Москва, безусловно, является одним из мировых лидеров. Прошлый год стал особенно урожайным на результат: специалисты обучили и внедрили порядка 300 моделей искусственного интеллекта», — отметил Сергей Собянин.
Платформа «Искусственный интеллект»
В 2024 году город открыл платформу полного цикла разработки, тестирования и эксплуатации моделей искусственного интеллекта. С ее помощью создали и протестировали более 80 ИИ-моделей, ряд которых уже используют в столичных сервисах и процессах. Среди них чат-боты, классификаторы обращений в службу поддержки и другие продукты.
Платформа «Искусственный интеллект» построена на основе собственных разработок и компонентов с открытым исходным кодом. Это делает ее независимой от сторонних поставщиков программного обеспечения и ускоряет процесс внедрения новых моделей. Пользоваться ей могут все разработчики решений для города.
В помощь врачам
Особенно активно ИИ используют в здравоохранении. Уже несколько лет нейросеть помогает врачам искать патологии на рентгеновских снимках, собирать анамнез и разрабатывать план лечения. В лучевой диагностике компьютерные алгоритмы могут находить признаки заболеваний по 35 клиническим направлениям — от рака легкого до артроза.
В прошлом году в московских больницах и поликлиниках их стали использовать для выявления желчнокаменной болезни на компьютерной томографии органов брюшной полости. Компьютерное зрение видит камни в желчном пузыре и автоматически делает необходимые измерения, тем самым ускоряя процесс диагностики и повышая ее точность.
Москва делится опытом использования нейросетей в здравоохранении. По поручению Президента России в прошлом году создали цифровую платформу «МосМедИИ», благодаря которой врачи со всей страны получили доступ к лучшим сервисам искусственного интеллекта для интерпретации лучевых исследований. К «МосМедИИ» уже подключились 75 процентов российских регионов, в числе которых Воронежская, Московская, Калининградская, Липецкая, Челябинская, Ульяновская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и многие другие.
На связи с жителями города
Одним из первых столичных проектов, где начали применять технологии искусственного интеллекта, в 2014 году стал общегородской контакт-центр. Голосовой помощник взял на себя половину нагрузки, оперативно предоставляя информацию жителям города.
Чтобы повысить его эффективность, в прошлом году начался пилотный проект по речевой аналитике. Постепенно ИИ учится распознавать сленг, слова-паразиты и интонации, используемые в повседневной жизни.
Кроме того, в пилотном режиме контакт-центр использует новые большие языковые модели отечественной разработки. Они позволяют голосовому помощнику быстрее находить нужный вариант в базе знаний, отвечать сразу на несколько вопросов и самостоятельно обучаться. Это улучшает качество консультаций.
Для обучения операторов и повышения качества обслуживания в общегородском контакт-центре используют голосовой бот-тренажер, который имитирует диалог с жителем. Так начинающие специалисты отрабатывают навыки ведения консультаций до первых реальных звонков абонентов.
Цифровой ассистент с искусственным интеллектом «Москва» появился и в чате поддержки портала mos.ru. У него есть функция голосового ввода сообщений. Это удобно, когда человек хочет решить вопрос, не отвлекаясь на набор текста.
Пока цифровой ассистент работает в тестовом режиме для ограниченного числа пользователей и консультирует только по вопросам работы портала mos.ru. В будущем он будет помогать москвичам решать и другие задачи.
Искусственный интеллект и «Московская электронная школа»
В «Московской электронной школе» для учеников пятого — девятого классов теперь работает репетитор на основе ИИ по математике. Он анализирует знания, определяет темы, в которых возникают трудности, и предлагает упражнения для восполнения пробелов. Алгоритмы отслеживают прогресс и корректируют процесс обучения в режиме реального времени.
С момента запуска сервиса им воспользовались свыше 512 тысяч школьников почти четыре миллиона раз. В этом году количество дисциплин планируют увеличить.
По столице на беспилотном трамвае
Первый в России беспилотный трамвай проехал по Москве уже свыше 3,5 тысячи километров и при этом ни разу не нарушил правила дорожного движения. Искусственный интеллект в режиме реального времени анализирует ситуацию и прогнозирует будущие маневры пешеходов и автомобилистов. В этом году эксперимент планируют продолжить.
Проверить документы и сократить трудозатраты
Специалисты строительной и земельно-имущественной сфер также не первый год активно пользуются возможностями нейросетей. В 2024 году в Москве начал работу Центр искусственного интеллекта в градостроительстве. Он изучает потребности застройщиков, девелоперов, рядовых специалистов отрасли, а также жителей столицы, исследует новейшие практики и современные технологии, внедряет инновационные решения для различных задач этой сферы.
В частности, здесь разрабатывают сервис квартирографии. Он автоматически создает планировочные решения для многоквартирных жилых домов. Цифровой нормоконтроль проверяет корректность оформления проектной и рабочей документации, позволяя вдвое сократить этот процесс.
Новые технологии внедряют и в работу столичных финансистов. В прошлом году у специалистов казначейства появился сервис «Цифровой помощник». Программа автоматически проверяет полноту и корректность заполнения финансовых документов, анализирует реквизитный состав скан-копий контрактов, актов приемки, счетов-фактур. Если между ними есть нестыковки, ИИ сообщает об этом специалисту. По результатам проверки формируется протокол контроля, на основе которого принимается решение о проведении платежей.
Точность обработки документов уже превышает 90 процентов и продолжает расти за счет того, что «Цифровой помощник» способен самообучаться. Нововведение позволяет оперативно и корректно перечислять средства исполнителям, а также сокращает трудозатраты сотрудников казначейства.
По словам Сергея Собянина, в планах на 2025 год не менее интересные и полезные разработки в сфере искусственного интеллекта.