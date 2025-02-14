Собянин рассказал, в каких сферах в Москве помогает искусственный интеллект

Первый в России беспилотный трамвай проехал по Москве уже свыше 3,5 тысячи километров и при этом ни разу не нарушил правила дорожного движения. Искусственный интеллект в режиме реального времени анализирует ситуацию и прогнозирует будущие маневры пешеходов и автомобилистов. В этом году эксперимент планируют продолжить.