Минтруда Беларуси сказало, как родителям получить дополнительные выходные. Подробности сообщила начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Светлана Белаш, пишет БелТА.
Специалист обратила внимание на то, что помимо мер прямой материальной поддержки для родителей, которые воспитывают несовершеннолетних детей, предусмотрен широкий спектр гарантий. К примеру, чтобы решить текущие вопросы семьи предусматривается право для работающих родителей на свободные от работы дни.
— Родители, воспитывающие двоих детей в возрасте до 16 лет, имеют право на один дополнительный выходной в месяц, — уточнила Светлана Белаш.
Представитель ведомства уточнила, что оплата подобного дня может предусматриваться в коллективных договора. По ее словам, у родителей, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, есть право на получение одного дополнительной выходного в месяц, оплачиваемого за счет средств социального страхования.
Белаш добавила, что многодетные родители с тремя и более детьми до 16 лет или же с ребенком-инвалидом до 18 лет имеют право на один дополнительный выходной. Он оплачивается за счет средств нанимателя. Начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики заметила, что по согласованию работника с нанимателем свободный день может быть заменен на альтернативу. Речь идет про ежедневное сокращение рабочего дня на один час.
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