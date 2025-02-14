Минтруда Беларуси сказало, как родителям получить дополнительные выходные

Белаш добавила, что многодетные родители с тремя и более детьми до 16 лет или же с ребенком-инвалидом до 18 лет имеют право на один дополнительный выходной. Он оплачивается за счет средств нанимателя. Начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики заметила, что по согласованию работника с нанимателем свободный день может быть заменен на альтернативу. Речь идет про ежедневное сокращение рабочего дня на один час.