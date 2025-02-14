Возродить плакатное искусство предлагают жителям Хабаровского края

— Плакаты — простая, образная, но при этом одна из самых мотивирующих к действию форм искусства, — сказал заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Григорий Куранов. — В конкурсных номинациях нет политической категории, но они отражают базовые ценности, которые на самом деле и являются основой жизни государства. В них заложены жизнь, ценности и смыслы.