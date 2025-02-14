Возродить плакатное искусство предлагают жителям Хабаровского края

К участию во Всероссийском конкурсе современного плакатного искусства имени Сергея Ефремова «Время смыслов» приглашают авторов от 10 лет. Попробовать свои силы в творческом состязании могут как профессионалы, так и любители.
От одного конкурсанта принимают до трех плакатов в любой технике: от традиционной живописи и графики до цифровых работ (разрешается использовать инструменты искусственного интеллекта). Кроме того, можно присылать мемы, карикатуры, коллажи, наборы эмоджи, цитаты, граффити и другие форматы контента.
— Плакаты — простая, образная, но при этом одна из самых мотивирующих к действию форм искусства, — сказал заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Григорий Куранов. — В конкурсных номинациях нет политической категории, но они отражают базовые ценности, которые на самом деле и являются основой жизни государства. В них заложены жизнь, ценности и смыслы.
Заявки принимают по 13 номинациям (полный список есть на сайте проекта время-смыслов.рф) до 6 апреля 2025 года. Победители получат денежный приз.