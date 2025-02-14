В Думе призвали бросить вредную привычку отмечать 14 февраля День святого Валентина

Настороженное отношение ко Дню святого Валентина крепнет и в регионах. Например ~минкульт Татарстана в этом году рекомендовал театрам, музеям и другим подведомственным учреждениям не проводить никаких мероприятий под этот повод~ (при этом само ведомство объяснило журналистам, что ничего не запрещало, а выдало «просто рекомендацию»). Сейчас школы и библиотеки «по обе стороны Урала, от Краснодарского края до Архангельска» сейчас анонсируют 14 февраля акции не ко «Дню всех влюбленных», а в связи с Международным днем книгодарения, выяснил Daily Storm (при том, что, как и День святого Валентина, данный праздник изначально появился на Западе, как идея американского библиотекаря).